Chcesz kupić mieszkanie?

Dla tych z was, którzy chcą w tym roku kupić mieszkanie z pewnością oczywistym jest, że należy wybrać czy chcemy mieszkanie z rynku wtórnego czy być może planujemy zakup mieszkania od dewelopera w 2019. Oczywiście obie opcje mają swoje zalety i plusy, niemniej jednak dziś skupimy się na mieszkaniu deweloperskim.

W naszym artykule piszemy co nieco o tym jakie zmiany zaszły na rynku nieruchomości w nowym roku tak by zminimalizować niespodzianki, które czekają was podczas realizacji zakupów.

Zakup mieszkania od dewelopera w 2019 - najważniejsze zmiany

Pierwsza i najważniejsza sprawa w przypadku kupna mieszkania, która z pewnością was interesuje to finansowanie wkładu własnego. Otóż by 2019 nic się nie zmienia i dalej wysokość minimalna wkładu własnego to 20% aczkolwiek, niektóre banki dopuszczają możliwość 10% wkładu własnego dodatkowo. O czym warto wspomnieć istnieją różne sposoby na zabezpieczenie wkładu własnego, o których dokładnie piszemy w naszym blogu na oficjalnej stronie Sento. Natomiast to co zmienia się w 2019 to ulga mieszkaniowa. Od stycznia 2019 roku do celów mieszkaniowych zaliczane są także koszty poniesione na remont oraz przebudowa lokalu, dodatkowo został wydłużony czas obowiązywania ulgi z dwóch do 3 lat. Jeśli interesuje Cie zakup mieszkania od dewelopera 2019 warto byś wiedział, że grunty pod budynkami mieszkalnymi przeszły na własność osób, które w nich mieszkają - to kolejna zmiana w tym roku. Po szczegóły odsyłamy was na blog Sento, gdzie znajdziecie więcej rewelacji.