Kupno mieszkania czy wynajem? Którą opcję wybrać?

wydawać by się mogło że odpowiedź na pytanie Czy kupno mieszkania czy wynajem jest oczywista Otóż Większość z nas marzy o posiadaniu własnego mieszkania z różnych względów Nie mniej jednak nie należy zapominać, iż wynajem także ma szereg zalet.



Zalety własnego mieszkania - czy jest ich wiele?

Posiadanie własnego mieszkania to nie tylko spokój psychiczne związane z faktem, iż na stałe mamy własne miejsce na ziemi. Dodatkowo własne mieszkanie czy też dom możemy zaaranżować dokładnie w taki sposób jaki lubimy, bez konieczności konsultacje z właścicielem mieszkania, bo przecież to my nim jesteśmy! Niemniej jednak kupno mieszkania czy wynajem - nie dla każdego odpowiedź na to pytanie jest oczywista.

Kupno mieszkania czy wynajem

Dzieje się tak dlatego, iż wiele osób mimo wszystko preferuje wynajmem, ze względu na stałe zmiany w miejscu zamieszkania czy też niestabilną sytuację finansową, która nie sprzyja uzyskaniu kredytu. Warto zatem zaznaczyć, iż odpowiedź na pytanie - kupno mieszkania czy wynajem, w większości zależy od indywidualnych warunków.