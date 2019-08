Oświetlenie w aranżacji wnętrza

Oświetlenia jest do czynnik, który wpłynie nie tylko na funkcjonalność danego mieszkania czy też domu ale także na jego walory estetyczne. Przy aranżacji wnętrz warto zatem utrzymać jeden styl wszystkich źródeł światła, w każdym pomieszczeniu w naszym domu. Oświetlenie do mieszkania powinno być zaplanowane tak by wydobyć się jego walory natomiast ukryć mankamenty

Oświetlenie do mieszkania - jak je rozmieścić?

Przy wyborze oświetlenia do mieszkania ważnymi kwestiami są kolor światła oraz jego natężenie a także względy estetyczne. W pomieszczeniach takich jak salon, kuchnia czy gabinet sprawdzi się światło o ciepłej barwie możemy wykorzystać je przy oświetleniu głównym tychże pomieszczeń na przykład wybierająć lampy loftowe czy plafony. Dodatkowe źródła światła zaś posłużą jako doświetlenie funkcjonalnych przestrzeni jak stolik kawowy czy lampa nocna lub oświetlenie lustra czy telewizora i blatu kuchennego. Jeśli chcemy oszczędzić na energii polecamy zainteresowanie się oświetleniem ledowym, które z miesiąca na miesiąc zyskuje popularność na rynku. Więcej szczegółów dotyczących rozmieszczenia oświetlenia domowego znajdziesz na blogu Sento, gdzie publikowane są artykuły związane z branżą nieruchomości oraz architekturą wnętrz.